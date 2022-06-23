Konut alımında %90 kredi jesti! 100, 200, 300, 400 bin TL’lik ev almak isteyenler! İşte 1. ve 2. el konut alımında çekilebilecek kredi tutarı...

Konut kredileriyle ilgili yeni karar çıktı. 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde yeni kredi değer oranı belirlendi. 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL, 500 bin TL, 600 bin TL, 700 bin TL, 800 bin TL, 900 bin TL ve üzeri fiyata ev almak isteyenler dikkat! 10 milyon üstüne kredi yok! Kararla 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için de yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak. İşte 1. ve 2. el konut alımında çekilebilecek kredi tutarı...