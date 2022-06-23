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Haberler Ekonomi SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati'den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...

SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati'den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...

Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz ara zammı ne kadar yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş zam açıklaması. Nureddin Nebati, memur maaşlarında yapılacak artışla ilgili, "Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

23.06.2022 21:25 - Son Güncelleme: 23.06.2022 21:25
SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati’den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi.

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SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati’den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...

Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak, "Yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." dedi.

SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati’den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...

"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz.

SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati’den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...

Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır.

SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati’den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...

Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır.

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