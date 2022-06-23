SONDAKİKA EKONOMİ HABERLERİ... Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bakan Nebati'den memur ve temmuz zammı açıklaması! Yüzde 40 zam...
Son dakika ekonomi haberleri... Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz ara zammı ne kadar yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş zam açıklaması. Nureddin Nebati, memur maaşlarında yapılacak artışla ilgili, "Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.
23.06.2022 21:25 - Son Güncelleme: 23.06.2022 21:25
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi.
Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak, "Yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." dedi.