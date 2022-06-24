'5.000 ile 5.975 prim günü'! Prim tamamlama ile emekli olabilecekler! O tarihte işe girenler... EYT'de 5 formül! Butona en yakın model hangisi?
EYT ile ilgili flaş açıklama! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında konuştu. EYT çalışması hakkında bilgi veren Kurtulmuş emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce kişiyi heyecanlandırdı. Vatandaşlar EYT hakkında yeni gelişmeleri merak ederken haberimizde son dakika açıklama yapan Kurtulmuş'un ifadelerine ve masadaki 5 formüle ulaşabilirsiniz. 'kısmi emeklilik', 'sigorta süresi', 'kesinti emeklilik', 'geçici kesintili alternatif' ve 'prim tamamlama' formülü! Peki Butona en yakın model hangisi? İşte yanıtı...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu noktada EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Son olarak yeni bir açıklama geldi. EYT ile ilgili ümitlendiren açıklamalara bir yenisi eklendi. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların tümünü kapsıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''Bu konu hükümetin masasındadır.'' dedi. Peki, EYT ne zaman açıkacak, bu yıl çıkar mı? İşte EYT'den son durum ve son dakika gelişmenin detayları...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası son durum... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. Kurtulmuş, ''EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem ama dediğim gibi bu konu da hükümetin masasında.'' dedi.
EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI
1. EYT yasasından kimlerin yararlanacağı belirlenecek
Yasanın çerçevesinin oluşturulmasının ardından kimlerin yararlanabileceği tespit edilecek. Böylece EYT yasası çıkar çıkmaz emeklilik hakkı kazananların sayısı belli olacak.
2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek
3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak
4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak
5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek
6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak
EYT 5 FORMÜL NEDİR?
TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi, EYT müjdesi bekleyenleri heyecanlandırdı.