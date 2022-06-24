'5.000 ile 5.975 prim günü'! Prim tamamlama ile emekli olabilecekler! O tarihte işe girenler... EYT'de 5 formül! Butona en yakın model hangisi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası gündemde en sıcak konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu noktada EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Son olarak yeni bir açıklama geldi. EYT ile ilgili ümitlendiren açıklamalara bir yenisi eklendi. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların tümünü kapsıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''Bu konu hükümetin masasındadır.'' dedi. Peki, EYT ne zaman açıkacak, bu yıl çıkar mı? İşte EYT'den son durum ve son dakika gelişmenin detayları...