KOBİ’leri dünyaya açan 10 destek! Kiraya, tanıtıma, e-ticarete Ticaret Bakanlığı’ndan dev katkı... İşte tüm detaylar

■ OFİS-MAĞAZA-DEPO DESTEĞİ:Yurt dışında satış yapmak için tutulan mağaza, ofis, showroom ve deponun kirası için destek veriliyor. En fazla 25 birim için, her ülke başına 4 yıl destek alınabiliyor. Üretici ve ticari firmalara sağlanan kira desteğinin oranı yüzde 40 ya da 50 olarak belirlendi. Destek oranı, bazı koşullarda yüzde 60-70'e kadar çıkıyor. Bu alanda bir destek de Türk Ticaret Merkezleri ile sağlanıyor.