KOBİ’leri dünyaya açan 10 destek! Kiraya, tanıtıma, e-ticarete Ticaret Bakanlığı'ndan dev katkı... İşte tüm detaylar
İşini dünyaya açmak isteyen firmaların yardımına destekler yetişiyor. Ticaret Bakanlığı; marka tescili, ürün geliştirme, tanıtım, kira, seyahat, danışmanlık gibi pek çok alanda firmaları destekliyor.
Dünyaya açılmak devlet destekleriyle kolaylaşıyor. Yurt dışında şirketleşmek, var olan şirketine yurt dışında şube açmak, markasını bir dünya markası haline getirmek ya da yurt dışında müşteri bulmak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı pek çok destek sağlıyor. Destekler kira, tanıtım, e-ticaret, ürün geliştirme gibi pek çok alanda veriliyor. İşte dikkat çeken 10 destek:
■ REKLAM DESTEĞİ: Türkiye'de ürettiği ürününü satmayı hedeflediği ülkede tanıtmak isteyenlere destek veriliyor. Destek, 4 yıl süresince ve istenen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, TV reklamları ve pop-up mağazacılık harcamalarını kapsıyor. Tanıtım harcamalarının yüzde 60'ı, yıllık 250 bin dolara kadar destekleniyor.
■ OFİS-MAĞAZA-DEPO DESTEĞİ:Yurt dışında satış yapmak için tutulan mağaza, ofis, showroom ve deponun kirası için destek veriliyor. En fazla 25 birim için, her ülke başına 4 yıl destek alınabiliyor. Üretici ve ticari firmalara sağlanan kira desteğinin oranı yüzde 40 ya da 50 olarak belirlendi. Destek oranı, bazı koşullarda yüzde 60-70'e kadar çıkıyor. Bu alanda bir destek de Türk Ticaret Merkezleri ile sağlanıyor.