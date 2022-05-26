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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi için son 6 gün... Peki kimler vergiden muaf olacak? İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...

Emlak vergisinde ilk taksitte son 6 güne girildi. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...

Çığıl Ön Yener
26.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 26.05.2022 06:59
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi için son 6 gün... Peki kimler vergiden muaf olacak? İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...

Evsahipleri dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksitlerin ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor.

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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi için son 6 gün... Peki kimler vergiden muaf olacak? İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...

Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor.

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi için son 6 gün... Peki kimler vergiden muaf olacak? İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...

Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor.

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi için son 6 gün... Peki kimler vergiden muaf olacak? İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...

Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte bilinmesi gerekenler:

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi için son 6 gün... Peki kimler vergiden muaf olacak? İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...

■ Bu yıl ev alan vergi ödemeye başlar mı?
Bu yıl satılan evin vergisi satan tarafından ödenir. Evi alan 2023'te ödemeye başlar.

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