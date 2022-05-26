Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi için son 6 gün... Peki kimler vergiden muaf olacak? İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...
Emlak vergisinde ilk taksitte son 6 güne girildi. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. İşte 6 soruda emlak vergisi rehberi...
26.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 26.05.2022 06:59
Evsahipleri dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksitlerin ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor.
Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor.