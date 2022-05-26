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3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? Ek gösterge ile memur ve emekli maaşları artacak mı? İşte 8 soru 8 cevap

Son dakika haberine... Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergede son aşamaya gelindi. Sendikalarla yapılan görüşmeler tamamlandı. Düzenlemenin temmuz ayında Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? İşçileri de kapsayacak mı? 3600 ek gösterge emeklileri nasıl etkileyecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar...

26.05.2022 08:56 - Son Güncelleme: 26.05.2022 09:00
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? Ek gösterge ile memur ve emekli maaşları artacak mı? İşte 8 soru 8 cevap

Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek göstergede son viraja girildi. Sendikalarla görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği belli oldu. Önümüzdeki günlerde de kamuoyuna bilgi verilecek. Hürriyet'in haberine göre düzenlemenin temmuz ayında Meclis'e gönderilerek yasalaşması bekleniyor.

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3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? Ek gösterge ile memur ve emekli maaşları artacak mı? İşte 8 soru 8 cevap

3600 ek göstergede son düzenlemede neler var ve kimleri, nasıl etkileyecek? Maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? İşte, 3600 ek gösterge konusunda merak edilenler...

3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? Ek gösterge ile memur ve emekli maaşları artacak mı? İşte 8 soru 8 cevap

1-3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi.

3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? Ek gösterge ile memur ve emekli maaşları artacak mı? İşte 8 soru 8 cevap

Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş ve emekli ikramiyesi de artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.

3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? Ek gösterge ile memur ve emekli maaşları artacak mı? İşte 8 soru 8 cevap

2-KİMLERİ KAPSAYACAK?
Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak.

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