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Haberler Ekonomi Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak

Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli bir uyarıda bulundu ve 12 Temmuz Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin sonrasında piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, bu nedenle yatırımcıların bant aralıklarını göz önünde bulundurarak işlem yapmaları gerektiğini vurguladı.

12.07.2023 11:19 - Son Güncelleme: 12.07.2023 11:19
Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yılın ilk yarısında altının yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman olduğunu belirtti. Gram altın fiyatıyla ilgili yorum yaparken, aynı zamanda Borsa İstanbul 100 Endeksi, dolar-euro, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için de tahminlerini açıkladı. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününe dikkat çeken İslam Memiş ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda dalgalanmalar olacağını ifade etti.

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Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni tahminlerini şu sözlerle açıkladı:

Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak

"Ons altın 1923 dolar seviyesinde.

Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak

Gün içinde 1912-28 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi.

Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak

1860-1960 odaklandığımız bant aralıkları.

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