Kıyıda köşede altını olanlar dikkat kuyumcular açıkladı, yeni hedef bu fiyat! İslam Memiş bu kez tarih ve saat telaffuz etti! Altın fiyatları 4 saat sonra bu seviyede olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli bir uyarıda bulundu ve 12 Temmuz Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin sonrasında piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. Memiş, bu nedenle yatırımcıların bant aralıklarını göz önünde bulundurarak işlem yapmaları gerektiğini vurguladı.
12.07.2023 11:19 - Son Güncelleme: 12.07.2023 11:19
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yılın ilk yarısında altının yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman olduğunu belirtti. Gram altın fiyatıyla ilgili yorum yaparken, aynı zamanda Borsa İstanbul 100 Endeksi, dolar-euro, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için de tahminlerini açıkladı. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününe dikkat çeken İslam Memiş ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda dalgalanmalar olacağını ifade etti.