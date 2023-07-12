EMEKLİYE YÜKSEK MAAŞ ALMA FORMÜLÜ! Ücreti düşük gösterilenler dikkat! Bağ-Kur’lu olanlar en az brüt asgari ücretin yüzde 34.5’i...

* Yüksek emekli aylığı için çok prim mi çok kazanç mı daha etkili olur?

Emekli aylığının tutarında en önemli belirleyici prime esas kazanç oluyor. Yüksek kazanç üzerinden primi yatırılanın alacağı emekli aylığı da yüksek oluyor.