EMEKLİYE YÜKSEK MAAŞ ALMA FORMÜLÜ! Ücreti düşük gösterilenler dikkat! Bağ-Kur'lu olanlar en az brüt asgari ücretin yüzde 34.5’i...
Yaklaşık 2 milyon EYT'li emekli olurken, eksik primi bulunanlar ya da yılını tamamlamayı bekleyenler de şartları sağlar sağlamaz aylığa kavuşacak. Peki emekli aylığını bu sürede yükseltmek mümkün mü? İşte yanıtı...
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açtı. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar emekli aylığına kavuştu. Eksik primi olanlar ile sigortalılık süresini tamamlayamayanlar da bu şartlar sağlanır sağlanmaz emekli aylığına kavuşacak.
25 yıl sigortalılık süresi tüm EYT'li erkekler için 8 Eylül 2024'te dolarken, eksik primler de çalışarak, isteğe bağlı sigorta ödeyerek, imkan varsa borçlanma ya da ihya yaparak tamamlanabilecek. Peki yüksek emekli aylığı nasıl alınacak? İşte detayları...
* Maaşım düşük gösteriliyor. Bu emekli aylığımı nasıl etkiler?
İş yerinden aldığınız ücretin düşük gösterilmesi emekli aylığında kaybınıza yol açar. Bu nedenle aldığınız ücretin tam gösterildiğinden emin olun. Yüksek kazancın emekli aylığına yansıması için bordroda tam olarak gösterilmesi gerekiyor. Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de gösterildiğine dikkat edin.