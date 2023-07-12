İŞKUR düğmeye bastı! 18-45 yaş arası 121 bin işçi alımı! 18 bin TL maaş! 38 ilde KPSS'siz kamuya, özel sektöre: Depo görevlisi, kaynakçı, bankacı...
İŞKUR 2023 Temmuz alımlarına yenilerini ekledi. Özel sektöre, kamuya toplam 121 bin kişi alınacak. KPSS'siz, sınavsız, kurasız, şartsız alımlar da bulunuyor. Depo görevlisi, kaynakçı, bankacı, bekçi, temizlikçi, güvenlikçi, memur ve daha bir çok ünvanda 18-45 yaş arası personel alınacak. Başvurular online alınmaya başlandı. Alımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Zonguldak başta olmak üzere 38 ilde yapılıyor. Peki hangi meslekte kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?
İŞKUR TEMMUZ AYI İŞ İLANLARI! Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu ilanlarını güncelledi. Depo görevlisi, boyacı, kaynakçı, bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson, satış danışmanı, beden işçisi, memur ve daha yüzlerce boş kadro bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları için ayrı ayrı ilanlar yer alıyor. KPSS şartsız alımlar özellikle dikkat çekiyor! İşte ilanların tümü...
İŞKUR 121 BİN KİŞİ ALACAK
12 Temmuz 2023 itibariyle İŞKUR 121 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurularda İŞKUR'a kayutlı işsiz olmak gerekiyor. Maaşlar meslek ve tecrübeye göre değişmekle birlikte en az asgari ücret kadar ödeme yapılıyor.
18-45 yaş arası herkes başvurabilir. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekiyor.
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.