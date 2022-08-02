Kıyıda, köşede 1 gram altını olanlar şimdi bakın! Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altının geleceği o karara Bağlı! Eylül ayında... 2 Ağustos 2022 altın fiyatları
Altının ons fiyatı, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tondan uzak açıklamalarıyla yükselişine başlarken; ABD ekonomisinin sürpriz bir şekilde daralmasıyla değer kazancını hızlandırıp 3 haftanın zirvesine tırmanmış ve böylece mart ayından beri en süratli yükselişini gerçekleştirmişti. Aylık bazda baktığımızda ons altın, dört aydır üst üste değer kaybederken; yeni aya ve haftanın ilk prosedür gününe düşüşle başladı ve 1758 dolara kadar geriledi; ardından ise yönünü yukarıya çevirdi. Ons altın fiyatının 1766 dolar düzeyinin üstünde kalabilmesi durumunda geride bıraktığımız haftalarda yakaladığı yukarıya ivme güçlenerek sürat kazanacaktır.
Altın fiyatları haftanın 2.prosedür gününde değer kazancında ilerlerken; bu haftanın en mühim verisi ABD tarım dışı istihdam verisi olarak öne çıkıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Özsoy, ons altın fiyatlarında 1766 dolar civarını kritik olduğunu belirtirken, bu seviyenin üstünde kalınması durumunda yükselişlerin hızlanabileceğini değerlendirdi.
Yeni haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. Pazar beklentisi 250 bin olurken; önceki veri 372 bin civarında gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdam verisi, Fed'in ekonomik projeksiyona karar verirken izlediği mühim verilerden biri bulunduğu amacıyla kritik önemde.
Pazar beklentilerinin üstünde gelecek olan bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed'in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bu da dünyada doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılayabilir. Verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir. Bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.
Dolar endeksi de 105 seviyelerinde kaldığı müddetçe, 1766 üstünde ons altın bu hafta kalıcı olabilirse bundan ileri ilk güçlü direnç 1790 dolar olacaktır. ABD 10 senelik tahvil faizleri yüzde 2.74 üstüne çıkmadığı müddetçe ons altında pozisyonlar tutulabilir. 1766 dolar üstünde ise, ek alımlar yapılabilir.
Ons altındaki toparlanma hareketine bu hafta enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında dolar/TL kurunda güçlü bir ivme gelirse, gram altın 1000TL üstündeki yolculuğuna yükselerek devam eder. Şu anda bugünden bakıldığında gram altınların elden çıkarılmasına lüzum bir hal yok, şayet 1000TL altında alımlar yapıldıysa. Yukarıdaki ons altın senaryosu ve enflasyon açıklaması kapsamında de bu hafta yeni alımlar amacıyla çarşamba evveli atılacak adımlar daha getirili olabilir.