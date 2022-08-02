Kıyıda, köşede 1 gram altını olanlar şimdi bakın! Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altının geleceği o karara Bağlı! Eylül ayında... 2 Ağustos 2022 altın fiyatları

Ons altındaki toparlanma hareketine bu hafta enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında dolar/TL kurunda güçlü bir ivme gelirse, gram altın 1000TL üstündeki yolculuğuna yükselerek devam eder. Şu anda bugünden bakıldığında gram altınların elden çıkarılmasına lüzum bir hal yok, şayet 1000TL altında alımlar yapıldıysa. Yukarıdaki ons altın senaryosu ve enflasyon açıklaması kapsamında de bu hafta yeni alımlar amacıyla çarşamba evveli atılacak adımlar daha getirili olabilir.