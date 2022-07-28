Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye rekor ödeme!

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35'lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli gelirleri enflasyon farkı, banka promosyonu ve yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesiyle birlikte artmaya başladı. Bununla beraber bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var.