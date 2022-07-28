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Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye rekor ödeme!

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35'lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi.Peki, emekli promosyonu ne kadar? emekli promosyonu 2022 başvuruları nasıl yapılır? işte merak edilenler...

takvim.com.tr
28.07.2022 09:58 - Son Güncelleme: 28.07.2022 10:09
Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye rekor ödeme!

Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var. İşte bankalar tarfından ödenen promosyon miktarları...

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Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye rekor ödeme!

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35'lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli gelirleri enflasyon farkı, banka promosyonu ve yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesiyle birlikte artmaya başladı. Bununla beraber bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var.

Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye rekor ödeme!

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?


YAPI KREDİ

1500 TL'ye kadar olanlara 2 bin 500 TL, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 3 bin 750 TL nakit promosyon vermeyi vaat ediyor.

Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye rekor ödeme!

GARANTİ

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye rekor ödeme!

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

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