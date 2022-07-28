Başvurana 6 bin 250 verilecek! Son gün 31 Temmuz! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye rekor ödeme!
Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35'lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi.Peki, emekli promosyonu ne kadar? emekli promosyonu 2022 başvuruları nasıl yapılır? işte merak edilenler...
28.07.2022 09:58 - Son Güncelleme: 28.07.2022 10:09
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35'lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli gelirleri enflasyon farkı, banka promosyonu ve yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesiyle birlikte artmaya başladı. Bununla beraber bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var.