16 Ağustos EYT’de son dakika! Vedat Bilgin müjdeyi verdi! Peki kimler yararlanabilecek? İsteyen hemen emekli olacak

EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "EYT içinde bulunan, stajından aylık bağlama oranına, doğum borçlanmasından Bağkur prim borçlanmasına kadar tüm hususları anlatarak çözümünü dile getirdik" dedi. Bakan Bilgin'in bu hususta 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon bireyin de başka statülerde olduğunu belirttiğini izah eden Çelik, şunları söyledi: