16 Ağustos EYT'de son dakika! Vedat Bilgin müjdeyi verdi! Peki kimler yararlanabilecek? İsteyen hemen emekli olacak
Yüz binlerce EYT'linin beklediği sorunların çözümüne dair yeni detaylar meydana çıkıyor. Hükümetin, çalışma yapıldığına dair açıklamalarıyla güncelliğini sürekli koruyan EYT formülünde yeni ayrıntılar şöyle... Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı içeriğinde yapılan ekip, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak formüller üzerinde çalışıyor. Çalışmaların ilk ama en mühim etabını ise kapsam oluşturuyor. EYT çalışmalarında ilk olarak kimlerin hak sahibi bulunduğu ya da olacağı teşhis edilecek.
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak planlama da ilk olarak kapsam üzerinde çalışılıyor. 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olup prim ve sene koşulunı sağlayanlara yönelik çalışmada; eksik zamanı olanların, değişik kurumlarda çalışması bulunanların, borçlanmayla girişini Eylül 1999 evveline çekenlerin hali da karara bağlanacak.
VEDAT BİLGİN MÜJDEYİ VERDİ
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) probleminin çözümü amacıyla ilişkiler hızlanırken, Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin'in "Ne Finlandiya, ne Almanya, kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi. Ankara'da emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) dair çözüm trafiği hızlandı. EYT Platformu üyelerinden meydana gelen bir heyet, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT'nin bu senenin sonuna kadar halledilmesi amacıyla söz aldı.
EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "EYT içinde bulunan, stajından aylık bağlama oranına, doğum borçlanmasından Bağkur prim borçlanmasına kadar tüm hususları anlatarak çözümünü dile getirdik" dedi. Bakan Bilgin'in bu hususta 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon bireyin de başka statülerde olduğunu belirttiğini izah eden Çelik, şunları söyledi:
"Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya yaklaştığını ve bilhassa bütçe görüşmeleri ardından EYT'nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Aralık ayı amacıylade mutlaka konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri, EYT'liler amacıyla bir müjdedir."
EYT İÇİN TARİH
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 evvel ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sene ve prim koşulunı tamamlamasına karşın yaş koşulu getirildiği amacıyla emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.