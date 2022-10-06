Kıyamet kopacak, piyasalar toz duman olacak! Ons ve gram altın fiyatları o tarihte... 1 çeyrek altın fiyatı kaç para olacak?
Ons ve gram altın fiyatları o tarihte...Kıyamet kopacak, piyasalar toz duman olacak! FED bağlamında oluşturulan faiz artırımlarının bir noktada kesinlikle sürat kesmek mecburiyetinde olduğuna vurgu yapılırken piyasada bu hareket ile altın devresinin başlayacağı ve altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceği belirtildi. 2022 sene sonu ya da 2023 senesinin ilk çeyreğinde FED'in vites küçültmesi ile altının gaza basacağı ve yükselişe geçeceği belirtiliyor. Öte yandan İslam Memiş beklenen açıklamayı duyurdu. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamaların ardından birçok yatırımcı bankalara akın etmeye başladı. Kişiler altın yatırımlarını artırarak İslam Memiş tarafından açıklanan tarihe kadar bekleme kararı aldı.
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş etkileri yatırımcılar bağlamında da yakından takip edilirken 2022 sene sonu altın fiyatı tahmini kadar 2023 beklentileri de merak hususu olmuştu. Yabancı yatırım bankalarının yeni değerlendirme raporları yakından takip edilirken bunlardan birini de Avrupa'nın ana finans şirketleri arasında yer alan Societe Generale yayımladı.
Societe Generale analistleri bağlamında hazırlanan rapora göre altın fiyatları enflasyona karşı en güvenilir yatırım aracı olarak görülen güvenilir liman kartını oynayamadı. FED için oluşturulan ataklara karşılık veremeyen altın fiyatları bu amaçla düşüşe geçti. Temmuz ayının sonuna kadar aşırı değer kazanan dolar kuru karşısında bir ara yine yükseliş göstermeyi başaran altının fiyatı para politikasının yeniden sıkılaştırılması ile değer kaybı yaşamaya başladı.
İslam Memiş'ten Altın Fiyatları Açıklaması
İslam Memiş tarafından yapılan açıklamaların ardından kişiler altın yatırımlarını artırma kararı aldı. İslam Memiş zorlu ekonomik süreçlerden geçen Türk ekonomisinde ciddi global düşüşlerin yaşandığını dile getirdi. İslam Memiş ABD FED faiz bankası tarafından yapılan açıklamalara da dikkat çekerek 1400 TL tutarında bir yükseliş trendinin gelişeceğini dile getirdi. İslam Memiş'in bu açıklamasının ardından gözler her gün altının fiyatında!
2023 Yılında Artışlar Yaşanacak!
2023 yılının son yıllarına doğru ise altın fiyatlarının seçimlerden sonra yaklaşık olarak 2000 TL bandına kadar dayanmasını beklediğini dile getirdi.
Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş trendinin yaşanmasında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan global çaplı sert gelişmelerde etkili oluyor.