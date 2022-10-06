Kıyamet kopacak, piyasalar toz duman olacak! Ons ve gram altın fiyatları o tarihte... 1 çeyrek altın fiyatı kaç para olacak?

Societe Generale analistleri bağlamında hazırlanan rapora göre altın fiyatları enflasyona karşı en güvenilir yatırım aracı olarak görülen güvenilir liman kartını oynayamadı. FED için oluşturulan ataklara karşılık veremeyen altın fiyatları bu amaçla düşüşe geçti. Temmuz ayının sonuna kadar aşırı değer kazanan dolar kuru karşısında bir ara yine yükseliş göstermeyi başaran altının fiyatı para politikasının yeniden sıkılaştırılması ile değer kaybı yaşamaya başladı.