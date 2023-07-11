Kısmi emeklilik için 2000-2013 s. nihai tablo geldi! O kişilere EYT şartı kaldırıldı! 3600-5000 primle erken emeklilik hesabı: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...
Kısmi emeklilik sistemi için araştırmalar torba yasa gündemiyle birlikte hız kazandı. EYT'den yararlanamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi bekleniyor. Kısmi emeklilik için gereken yaş şartının indirilmesi talepleri, reform çalışmaları kapsamında ele alınması bekleniyor. Kadınlar için kısmi emeklilik yaşının 50'ye, erkekler için ise 55'e indirilmesi planlanıyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? Kısmi emeklilik şartları değişecek mi? İşte detaylar haberimizde...
Emeklilik, her çalışanın hayalini kurduğu bir dönem. Ancak emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu noktada, az primle emekli olma imkanı sunan alternatif yöntemler dikkat çekiyor. Kısmi emeklilik ve prim indirimi seçenekleri, sigortalılara emeklilik planlamasında daha fazla esneklik sağlıyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanabilir? Kısmi emeklilik şartları torba yasayla değişir mi? İşte detaylar...
Fazla çalışma imkânı bulunmayanların emekli olma konusunda yardımına, kısmi emeklilik seçeneği yetişiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma bağlı olarak 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeyen sigortalılar, bu şekilde az primle emeklilik hakkı elde edebiliyor. Ancak, az primle emeklilik konusunda yeni düzenlemelerin geleceği de gündemde bulunuyor...
3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.