15+9 madde için kaşe basılıyor! 2'li Torba Yasa müjdesi Meclis'e ulaştı! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

Devlet, memur ve emekli maaşı zammını içeren ilk torba yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından ikinci bir torba yasa üzerinde çalışmalara başlayacak. Bu ikinci torba yasada, sosyal güvenlik alanındaki çözüm bekleyen konuların masaya yatırılması bekleniyor. Memur ek gösterge artışı, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği gibi birçok konu bu düzenleme kapsamında yer alacak. Hükümet, bu reformlarla toplumun farklı kesimlerine dokunmayı ve sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler yapmayı hedefliyor. Peki, Torba yasa maddeleri ne olacak? 2. Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli emeklilik torba yasada yer alacak mı? İşte detaylar...