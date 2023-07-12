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Haberler Ekonomi 15+9 madde için kaşe basılıyor! 2'li Torba Yasa müjdesi Meclis'e ulaştı! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

15+9 madde için kaşe basılıyor! 2'li Torba Yasa müjdesi Meclis'e ulaştı! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

Devlet, memur ve emekli maaşı zammını içeren ilk torba yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından ikinci bir torba yasa üzerinde çalışmalara başlayacak. Bu ikinci torba yasada, sosyal güvenlik alanındaki çözüm bekleyen konuların masaya yatırılması bekleniyor. Memur ek gösterge artışı, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği gibi birçok konu bu düzenleme kapsamında yer alacak. Hükümet, bu reformlarla toplumun farklı kesimlerine dokunmayı ve sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler yapmayı hedefliyor. Peki, Torba yasa maddeleri ne olacak? 2. Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli emeklilik torba yasada yer alacak mı? İşte detaylar...

12.07.2023 10:29 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:30
2’li Torba Yasa müjdesi Meclis’e geldi! 15+9 madde için kaşe basılıyor! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

Devlet, memur ve emekli maaşı zammını içeren ilk torba yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından ikinci bir torba yasa üzerinde çalışmalara başlayacak. Bu ikinci torba yasada, sosyal güvenlik alanındaki çözüm bekleyen konuların masaya yatırılması bekleniyor. Memur ek gösterge artışı, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği gibi birçok konu bu düzenleme kapsamında yer alacak. Hükümet, bu reformlarla toplumun farklı kesimlerine dokunmayı ve sosyal güvenlik sisteminde iyileştirmeler yapmayı hedefliyor. Peki, Torba yasa maddeleri ne olacak? 2. Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli emeklilik torba yasada yer alacak mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2’li Torba Yasa müjdesi Meclis’e geldi! 15+9 madde için kaşe basılıyor! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan ÖTV 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar vergisinde 5 puanlık artışa gidildi. İşte, 1. torba yasanın ayrıntıları...

2’li Torba Yasa müjdesi Meclis’e geldi! 15+9 madde için kaşe basılıyor! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

1. TORBA YASADA NELER VAR?

MEMUR MAAŞ ZAMMI

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ve en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak torba kanun teklifinden ek vergi çıktı.

2’li Torba Yasa müjdesi Meclis’e geldi! 15+9 madde için kaşe basılıyor! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek.

2’li Torba Yasa müjdesi Meclis’e geldi! 15+9 madde için kaşe basılıyor! EYT staj sigortası, Bağkur affı, 2000 sonrası kademeli-kısmi emeklilik, 5000 prim...

Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira.

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