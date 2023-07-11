İŞKUR 17.799 personel alımı yapacak! En az 11.402 TL maaş! Temmuz ayı için yeni liste geldi: 19-45 yaş arası herkes başvurabilir! Şoför, temizlik görevlisi, bekçi...
İŞKUR, Temmuz ayında yüzlerce yeni işçi alımı ilanıyla vatandaşlara iş imkanı sunmaya devam ediyor. Her hafta binlerce kişi, İŞKUR tarafından duyurulan ilanlar aracılığıyla iş bulma fırsatı elde ediyor. Bu ilanlar arasında beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi çeşitli alanlarda personel alımı sıklaştı. Geçtiğimiz ay binlerce kişinin iş sahibi olmasını sağlayan İŞKUR, Temmuz ayında da istihdam faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam etmek üzere 117 binden fazla personel alımı planlanıyor. İşte yeni personel alımı listesi...
11.07.2023 09:52 - Son Güncelleme: 11.07.2023 09:52
İŞKUR'da açık iş sayısı 117 bine ulaşmış durumda ve kurum, 2023 yılının başından bu yana 600 binden fazla personelin işe yerleşmesine aracılık etti. Bu durum özel sektörde işe alımların hız kazanmasını sağladı. İş arayanlar için hangi kadrolara alım yapılacağı ve gereken şartlar hakkında detaylar haberimizde...
Bu yıl İŞKUR, 614 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine yardımcı oldu ve işsizlerin iş bulması ve meslek sahibi olması için aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.
Bu sektörlerdeki firmalar, işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için İŞKUR ile iş birliği yapıyor ve personel alımlarını gerçekleştiriyor.