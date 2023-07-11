İŞKUR 17.799 personel alımı yapacak! En az 11.402 TL maaş! Temmuz ayı için yeni liste geldi: 19-45 yaş arası herkes başvurabilir! Şoför, temizlik görevlisi, bekçi...

İŞKUR'da açık iş sayısı 117 bine ulaşmış durumda ve kurum, 2023 yılının başından bu yana 600 binden fazla personelin işe yerleşmesine aracılık etti. Bu durum özel sektörde işe alımların hız kazanmasını sağladı. İş arayanlar için hangi kadrolara alım yapılacağı ve gereken şartlar hakkında detaylar haberimizde...