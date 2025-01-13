Kısmi emeklilik geliyor! 3600 - 5400 gün prim toplayan emekli olacak!

EKSİK PRİMİ OLANLARA KISMİ EMEKLİLİK İMKANI Bazı sigortalılar, primlerini tamamlama fırsatını bulamamış durumda. Bu sigortalılar için kısmi emeklilik bir seçenek sunuluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'liler için kısmi emeklilik şartları şu şekilde belirleniyor:

3600 Gün (10 Yıl) Primi Tamamlama: 3600 gün (yaklaşık 10 yıl) prim ödemek, 15 Yıl Sigortalılık Süresi: 15 yıl süreyle sigortalı olmak,

Yaş Şartları: Kadınlar için 50 yaş, erkekler için 55 yaşına gelmiş olmak. Bu üç şartın hepsinin yerine getirilmesi gerekiyor. Mevzuata göre, şartlardan hangisi daha sonra tamamlanmışsa, o tarihe göre kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşına geldiğinde emekli olabiliyor.

EYT DÜZENLEMESİ İLE KISMI EMEKLİLİKTE YENİ BİR DÖNEM Eğer 8 Eylül 1999 öncesindeki sigortalılık şartları, yasa değişikliği ile güncellenirse, 3600 gün prim ile tam emeklilik için gerekli olan 5000 gün prim şartı yerine, kısmi emeklilik için 3600 gün prim ödenmesi yeterli olacak. Bu durumda, kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.