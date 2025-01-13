Kısmi emeklilik geliyor! 3600 - 5400 gün prim toplayan emekli olacak!

EKSİK PRİMİ OLANLARA KISMİ EMEKLİLİK İMKANI
Bazı sigortalılar, primlerini tamamlama fırsatını bulamamış durumda. Bu sigortalılar için kısmi emeklilik bir seçenek sunuluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'liler için kısmi emeklilik şartları şu şekilde belirleniyor:
3600 Gün (10 Yıl) Primi Tamamlama: 3600 gün (yaklaşık 10 yıl) prim ödemek,
15 Yıl Sigortalılık Süresi: 15 yıl süreyle sigortalı olmak,
Yaş Şartları: Kadınlar için 50 yaş, erkekler için 55 yaşına gelmiş olmak.
Bu üç şartın hepsinin yerine getirilmesi gerekiyor. Mevzuata göre, şartlardan hangisi daha sonra tamamlanmışsa, o tarihe göre kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşına geldiğinde emekli olabiliyor.
Eğer 8 Eylül 1999 öncesindeki sigortalılık şartları, yasa değişikliği ile güncellenirse, 3600 gün prim ile tam emeklilik için gerekli olan 5000 gün prim şartı yerine, kısmi emeklilik için 3600 gün prim ödenmesi yeterli olacak. Bu durumda, kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.
Eğer mevcut yasalara göre bir kişi, 3600 günü tamamlamış ve 15 yıl sigortalı olmuşsa, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olacak. Ancak, 1 Ekim 1999 öncesinde prim ödeme süresiyle ilgili farklı düzenlemeler ve yaş koşulları da bulunuyor.
Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik, farklı bir hesaplama ve şartlar gerektiriyor. Bu durumda, 15 yıl yani 5400 gün prim ödeme yeterli oluyor. Önemli olan tarih ise 1 Ekim 1999'dur. Eğer 1 Ekim 1999'dan sonra emekliliğine iki yıl veya daha az kalan erkek sigortalılar, 5400 gün prim ödeyip 55 yaşına geldiğinde emekliliğe hak kazanıyor. Kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor.
Kısmi emeklilikte, 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 yıl ve daha az kalan kadın ve erkek sigortalılar için yaş şartı, prim ödeme sürelerine bağlı olarak kademeli olarak değişmektedir. Örneğin, 2 yıldan fazla, 4 yıldan az kalan kadın sigortalılar için 51 yaş, erkek sigortalılar için 56 yaş gibi bir durum söz konusu olabilir.
Bazı sigortalılar, yaş şartını yerine getirmiş ancak primlerini tamamlamamış durumda. Bu durumda olan kişiler, kendilerine bir kerelik prim borçlanma hakkı verilmesini talep ediyor. Bu sigortalılar, borçlanarak eksik primlerini tamamlayıp kısmi emeklilik hakkı kazanmayı bekliyor.
Kaynak: Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve mevcut emeklilik yasalarına ilişkin güncel düzenlemeler