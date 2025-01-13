Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Ziraat Bankası, 400.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi için aylık ödeme tutarını ve faiz oranlarını açıkladı.
Krediyi kullanacak bireyler, %4,35 faiz oranı ile toplamda 46.812,55 TL aylık ödeme yapacaklar. Kredi vadesi 12 ay olarak belirlenmiş ve yıllık maliyet oranı %95,8049 olarak hesaplanmıştır.
Başvuru Kanalları
Ziraat Bankası, kredi başvurularını farklı kanallar üzerinden alınacağını duyurdu. Başvurular; Ziraat Bankası mobil uygulaması, ATM'ler, şubeler ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilir.
Başvuru sürecinde, kişilerin kredi notu dikkate alınarak kredi miktarı ve şartları belirlenebilir.
Kredi başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru detayları, Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilir.
Banka, faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır, bu nedenle başvuruda bulunmadan önce faiz oranları ve ödeme planı hakkında kesin bilgilere ulaşmanız önemlidir.
Bu kredi ürününün ve ödeme planının detayları, Ziraat Bankası'nın sunduğu seçeneklere ve bireylerin kredi notlarına göre değişebilir. Kredinin avantajlı faiz oranlarıyla sunulması, özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor.
Kaynak: Ziraat Bankası
Not: Faiz oranları ve maliyetler bankanın güncel politikalarına göre değişiklik gösterebilir.