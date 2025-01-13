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Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

İhtiyaç kredisi almak isteyenler, özellikle son dönemde kamu bankalarının sunmuş olduğu cazip faiz oranlarına yöneliyor. Ziraat Bankası, 400 bin TL ihtiyaç kredisi için sunduğu ödeme planını paylaştı. Banka, farklı başvuru kanallarından hizmet vererek, kredi başvurularını daha erişilebilir hale getiriyor.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 10:01
Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Ziraat Bankası, 400.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi için aylık ödeme tutarını ve faiz oranlarını açıkladı.

Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Krediyi kullanacak bireyler, %4,35 faiz oranı ile toplamda 46.812,55 TL aylık ödeme yapacaklar. Kredi vadesi 12 ay olarak belirlenmiş ve yıllık maliyet oranı %95,8049 olarak hesaplanmıştır.

Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Başvuru Kanalları

Ziraat Bankası, kredi başvurularını farklı kanallar üzerinden alınacağını duyurdu. Başvurular; Ziraat Bankası mobil uygulaması, ATM'ler, şubeler ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilir.

Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Başvuru sürecinde, kişilerin kredi notu dikkate alınarak kredi miktarı ve şartları belirlenebilir.

Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Gereken Belgeler ve Süreç

Kredi başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru detayları, Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilir.

Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Banka, faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır, bu nedenle başvuruda bulunmadan önce faiz oranları ve ödeme planı hakkında kesin bilgilere ulaşmanız önemlidir.

Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Bu kredi ürününün ve ödeme planının detayları, Ziraat Bankası'nın sunduğu seçeneklere ve bireylerin kredi notlarına göre değişebilir. Kredinin avantajlı faiz oranlarıyla sunulması, özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor.

Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Kaynak: Ziraat Bankası

Not: Faiz oranları ve maliyetler bankanın güncel politikalarına göre değişiklik gösterebilir.