Ziraat Bankası 400 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Banka, faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır, bu nedenle başvuruda bulunmadan önce faiz oranları ve ödeme planı hakkında kesin bilgilere ulaşmanız önemlidir.

Bu kredi ürününün ve ödeme planının detayları, Ziraat Bankası'nın sunduğu seçeneklere ve bireylerin kredi notlarına göre değişebilir. Kredinin avantajlı faiz oranlarıyla sunulması, özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor.