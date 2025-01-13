TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Ayçiçek Yağı Fiyatları Yükseldi: TMO Uygun Fiyatlı Seçenekler Sunuyor Son zamanlarda ayçiçek yağı fiyatları, enflasyonist etkilerle önemli bir artış gösterdi. Zincir marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları 374 TL'ye kadar çıkarken vatandaşlar, daha uygun fiyatlar arayışına girdi. Bu noktada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), uygun fiyatlı ayçiçek yağı sunarak dikkatleri üzerine çekti.

TMO'nun Uygun Fiyatlı Ayçiçek Yağı Kampanyası Toprak Mahsulleri Ofisi, 81 ilde bulunan 114 şubesinde yaptığı satışlarla, piyasadaki fiyatlardan daha düşük rakamlar sunuyor. Geçtiğimiz aylarda 280 ile 300 TL arasında satılan 5 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatı, yeni yılda yapılan zammın ardından ciddi şekilde artmıştı.

TMO, bu zamlara karşılık 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 270 TL'ye kadar düşürerek önemli bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya, ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtiliyor. Bu fiyatlar, zincir marketlerdeki 374 TL'lik fiyatlarla karşılaştırıldığında oldukça cazip.

Diğer Zincir Marketlerdeki Ayçiçek Yağı Fiyatları Zincir marketlerde satılan ayçiçek yağı fiyatları, fiyat artışları ile birlikte vatandaşların bütçesini zorlar hale geldi. Örneğin, A101'de 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde: