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TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Vatandaşlar uygun fiyatlı ürün arayışına girmeye devam ediyor. Yeni yıl ile gelen fiyat artışlarının ardından, özellikle ayçiçek yağı fiyatları dikkat çekerken, uygun fiyatlı seçenekler giderek daha zor bulunur hale geldi. İşte Türkiye'deki en güncel ayçiçek yağı fiyatları ve fırsatlar.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 11:30 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 11:30
TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Ayçiçek Yağı Fiyatları Yükseldi: TMO Uygun Fiyatlı Seçenekler Sunuyor

Son zamanlarda ayçiçek yağı fiyatları, enflasyonist etkilerle önemli bir artış gösterdi. Zincir marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları 374 TL'ye kadar çıkarken vatandaşlar, daha uygun fiyatlar arayışına girdi. Bu noktada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), uygun fiyatlı ayçiçek yağı sunarak dikkatleri üzerine çekti.

TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

TMO'nun Uygun Fiyatlı Ayçiçek Yağı Kampanyası

Toprak Mahsulleri Ofisi, 81 ilde bulunan 114 şubesinde yaptığı satışlarla, piyasadaki fiyatlardan daha düşük rakamlar sunuyor. Geçtiğimiz aylarda 280 ile 300 TL arasında satılan 5 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatı, yeni yılda yapılan zammın ardından ciddi şekilde artmıştı.

TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

TMO, bu zamlara karşılık 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 270 TL'ye kadar düşürerek önemli bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya, ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtiliyor. Bu fiyatlar, zincir marketlerdeki 374 TL'lik fiyatlarla karşılaştırıldığında oldukça cazip.

TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Diğer Zincir Marketlerdeki Ayçiçek Yağı Fiyatları

Zincir marketlerde satılan ayçiçek yağı fiyatları, fiyat artışları ile birlikte vatandaşların bütçesini zorlar hale geldi. Örneğin, A101'de 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Bizce 5 lt Köşeli Pet Damacana Ayçiçek Yağı: 159 TL (31,80 TL/Litre)

Karam 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 159 TL (31,80 TL/Litre)

Safya 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 189 TL (37,80 TL/Litre)

TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Sırma 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 195 TL (39,00 TL/Litre)

Vera 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 209 TL (41,80 TL/Litre)

Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 224,90 TL (44,98 TL/Litre)

TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 228,50 TL (45,70 TL/Litre)

Torku 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 229 TL (45,80 TL/Litre)

TMO stokları yeniledi; 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük indirim

Komili 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 235 TL (47,00 TL/Litre)

Abalı 5 lt Ayçiçek Yağı: 295,95 TL (59,19 TL/Litre)

Kaynak: Tarım Kredi Kooperatifleri & TMO