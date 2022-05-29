Kiralar artık TEFE TÜFE altında olacak! Yeni konut arsaları müjdesi de geldi! TOKİ’den 75 bin konut atağı: Ankara, İstanbul, Çatalca, Tuzla... Arazi devletten, ev vatandaştan!

Konut fiyatlarında yaşanan artış konusunda bakanlıklar tarafından yeni düzenlemeler yapılacak. Yeni bir konut projesi adımı atmak için hazırlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutun yanında altyapılı konut arsaları satışı yapılacağını ifade etti. Bakan Kurum, "Belki tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alınacak." dedi. İşte yeni projelere dair merak edilenler!