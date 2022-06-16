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Haberler Ekonomi Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları! 2022 büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç TL?

Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları! 2022 büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç TL?

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı 9 - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 12 Temmuz'a denk geliyor. Dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 kurbanlık fiyatları il il belli oldu. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 koyun, keçi, sığır, büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
16.06.2022 11:04 - Son Güncelleme: 16.06.2022 11:04
Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları! 2022 büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç TL?

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı 9 - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 12 Temmuz'a denk geliyor. Dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 kurbanlık fiyatları il il belli oldu. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 koyun, keçi, sığır, büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!

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Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları! 2022 büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?
Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:

Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları! 2022 büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç TL?

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL - 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL - 50.000 TL

Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları! 2022 büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç TL?

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş: 33.000 TL - 50.000 TL

Küçükbaş: 2.600 TL - 3.800 TL

Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları! 2022 büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç TL?

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL - 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL - 52.000 TL

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