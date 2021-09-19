Kiradan daha ucuza geliyor! TOKİ’den 668 TL taksitle dar gelirlilere evler! TOKİ’den nasıl ev alınır?

TOKİ aylık 668 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satışı için haberler sayfamızda yer almaktadır. Türkiye'de ucuz ev satın alma deyince akıllara TOKİ gelmektedir. Peki, TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ'den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ'den ev alabilmek amacıyla lüzumlu evraklar nelerdir? İşte, TOKİ'den ev alabilmek amacıyla lüzumlu olan bütün detaylar…