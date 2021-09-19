21 Eylül BİM indirimli ürünleri belli oldu:17, 90'a düştü! Duyan koştu! Aktüel ürünler kataloğu: Bulaşık deterjanı, kağıt havlu, şampuan...
A101 10 TL üzeri alışverişte şahane indirim duyurusu! 21 üründe 24 Eylül'e kadar yüzde 53 indirim olacak! ŞOK'ta son fırsatlar! Tükeniyor... Duyan ŞOK mağazalarına koştu! Bebek bezi, Toz deterjan, paspas, duş başlığı, ütü, cephe boyası... BİM marketlerinde indirim yağmuru başlıyor. 21 Eylül'de başlayacak indirimler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Zincir marketler arasındaki rekabet her hafta aktüel ürünler kataloğu ile kızışıyor. Bu hafta BİM marketleri belirlenen ürünlerde indirim üstüne indirim yaptı. Peki bu hafta BİM'den hangi ürünler indirimde? Pril Bulaşık Makinesi Tableti 69,90'a inecek. Sıvı Bulaşık Deterjanı 17,90 TL'den satışa sunulacak. Şampuan + Saç Kremi 24,90 TL'den raflarda alıcılarını bekleyecek. İşte 21 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...
19.09.2021 13:01
- Son Güncelleme: 19.09.2021 13:01
21 Eylül BİM indirimli ürünleri belli oldu. 17, 90'a düşen ürünleri duyan mağazalara koşuyor. 21 Eylül için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda mutfak ihtiyaçlarından banyo ve lavabo için gereken tüm malzemelere bu hafta BİM mağazalarında indirimli fiyatlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. İşte 21 Eylül aktüel ürünler kataloğu...