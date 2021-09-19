21 Eylül BİM indirimli ürünleri belli oldu:17, 90'a düştü! Duyan koştu! Aktüel ürünler kataloğu: Bulaşık deterjanı, kağıt havlu, şampuan...

21 Eylül BİM indirimli ürünleri belli oldu. 17, 90'a düşen ürünleri duyan mağazalara koşuyor. 21 Eylül için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda mutfak ihtiyaçlarından banyo ve lavabo için gereken tüm malzemelere bu hafta BİM mağazalarında indirimli fiyatlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. İşte 21 Eylül aktüel ürünler kataloğu...