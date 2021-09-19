ABD’den bile talep yağıyor! KOSGEB desteği ile kurdu şimdi yok satıyor! Resmen şifa deposu

BU SENE İLK KEZ 1 TON LAVANTA SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Son 5 yılda tıbbi aromatikle ilgili epey bir yatırımımız oldu. En son 5 sene önce diktiğimiz lavantanın hasadını bu sene aldık. 1 ton satış gerçekleştirdik. Bunu da burada böyle bir tesisle üretime geçirmek, yağını veya suyunu çıkarmak bizim için çok önemli. Sadece lavanta ile kalmadık, kekik yağı üretimi de yapılıyor. Safi kekik de burada üretiliyor ve piyasaya sürülüyor. Dere içlerinde hayıt bitkisi var. İnsanların pek itibar etmediği bir bitki ama buna rağmen alternatif tıpta çok önemli bir yeri var. Yapraklarını toplayarak yağı çıkarılarak satılıyor.