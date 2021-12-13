Kira öder gibi ev sahibi olun! Aylık 2.000 TL taksitle konut kredisi fırsatı! İş Bankası, Ziraat, Halkbank faiz oranları…

Kirada oturmaktan bıkanlar ve aylık ödemelerini yaparken evine de kavuşmak isteyenler ev almak için birikimler yaparken bir yandan da konut kredisi çekmek istiyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları bu noktada en merak edilenler arasında yer alıyor ve şubeye gitmeden kolayca bilgi edinmek isteyenler için haberimizde derledik. İş Bankası, Ziraat, Halkbank, İNG, Yapı Kredisi Bankası, TEB gibi daha birçok bankanın konut kredisi faiz oranlarını, ödeme koşullarını inceleyerek bütçenize en uygun olana başvurabilirsiniz.