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AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek: Asgari ücret artışından herkes etkileniyor!

AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek... Asgari ücret zammının sadece bu ücretle çalışanlara değil, hemen herkese yansıması olacak. Tüm çalışanları, işsizleri ve sosyal yardım alanları etkileyecek...

14.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 14.12.2021 06:59
AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek: Asgari ücret artışından herkes etkileniyor!

AGİ ARTACAK:
Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor.

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AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek: Asgari ücret artışından herkes etkileniyor!

Bu rakam geçerli brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek: Asgari ücret artışından herkes etkileniyor!

Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 lira olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 lira olarak uygulanıyor.

AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek: Asgari ücret artışından herkes etkileniyor!

Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.

AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek: Asgari ücret artışından herkes etkileniyor!

TAZMİNATA YENİ HESAP:
Asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları da yeni yılda değişecek.

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