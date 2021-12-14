AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek: Asgari ücret artışından herkes etkileniyor!
AGİ artacak, tazminatlar katlanacak, işsize yüksek maaş gelecek... Asgari ücret zammının sadece bu ücretle çalışanlara değil, hemen herkese yansıması olacak. Tüm çalışanları, işsizleri ve sosyal yardım alanları etkileyecek...
14.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 14.12.2021 06:59
AGİ ARTACAK:
Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor.
TAZMİNATA YENİ HESAP:
Asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları da yeni yılda değişecek.