Emeklilere bomba gibi haber! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL
Gelirlere düzeltme müjdesi emeklileri sevindirirken, detayları merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için çeşitli ek zam formülleri masada. İlaveten yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündeme geliyor. İşte yeni emekli maaşları...
14.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 14.12.2021 06:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var" şeklindeki sözleri, milyonlarca emekliyi sevindirdi.