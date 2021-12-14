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Emeklilere bomba gibi haber! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

Gelirlere düzeltme müjdesi emeklileri sevindirirken, detayları merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için çeşitli ek zam formülleri masada. İlaveten yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündeme geliyor. İşte yeni emekli maaşları...

14.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 14.12.2021 06:59
Emeklilere bomba gibi haber! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var" şeklindeki sözleri, milyonlarca emekliyi sevindirdi.

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Emeklilere bomba gibi haber! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

Memurlar ve sağlık çalışanlarının ardından emeklilere de ek zam hazırlığının yapılması sevinç yarattı. Detayları da merak konusu oldu.

Emeklilere bomba gibi haber! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

İLAVETEN YAPILACAK

Emeklilere bomba gibi haber! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

Ocak'ta hem SSK ve Bağ- Kur emeklileri hem de memur emeklileri zam alacak.

Emeklilere bomba gibi haber! Maaşlar belli olmaya başladı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine en az 2000 TL

SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve enflasyon farkından yararlanacak.

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