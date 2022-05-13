Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli

Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan açıklamaya göre 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yöntemi ile dünyaya çocuk getiren annelere, annelerin doğumda vefat etmesi durumunda ise babalara, tek seferlik nakit yardımı yapılacaktır.