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Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL'lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara çağrıda bulundu. Bakanlık, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına ilişkin haberin ayrıntıları&hellip;

takvim.com.tr
13.05.2022 10:53 - Son Güncelleme: 13.05.2022 10:53
Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çoklu doğum ve doğum başlıkları altında sunmuş olduğu yardım hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 600 TL'lik Doğum Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinden biri olan doğum parası yardımının ayrıntılarını paylaştı.

Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli

Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan açıklamaya göre 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yöntemi ile dünyaya çocuk getiren annelere, annelerin doğumda vefat etmesi durumunda ise babalara, tek seferlik nakit yardımı yapılacaktır.

Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli

Buna göre annen yaptığı doğum sayısına göre ödenecek olan ücretler şu şekilde duyurulmuştur:

  • 1'inci doğuma: 300 TL
  • 2'inci doğuma: 400 TL
  • 3'üncü ve daha fazla doğuma: 600 TL

Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Düzenli Çoklu Doğum Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çoklu doğum yapan kadınların çocukları için de bir sosyal yardım modeli geliştirmiştir.

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