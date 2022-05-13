Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL'lik nakit ödemeyi alın! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara çağrıda bulundu. Bakanlık, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…
13.05.2022 10:53 - Son Güncelleme: 13.05.2022 10:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 600 TL'lik Doğum Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinden biri olan doğum parası yardımının ayrıntılarını paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Düzenli Çoklu Doğum Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çoklu doğum yapan kadınların çocukları için de bir sosyal yardım modeli geliştirmiştir.