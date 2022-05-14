Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL'lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!
Ürünlere ve diğer hizmet başlıklarına gelen zamlardan sonra nakit ihtiyacı artan vatandaşlara, kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Piyasaların yukarı yönlü hareketlerinin günden güne hız kazanması, gündelik hayat şartlarının da ekonomik anlamda ağırlaşmasına sebep oldu. İhtiyaçlarını karşılayabilmek adına yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Kamu bankaları oluşan nakit taleplerine, uygun faiz oranları ile karşılık verdi.
10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Ziraat Bankası'na Aylık Ne Kadar Öderim?
Türkiye'nin önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde artan ürün ve hizmet fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.
10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Vakıfbank'a Aylık Ne Kadar Öderim?
Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ve elde ettiği başarılar sayesinde bankacılık gündeminin önemli isimlerinden birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.