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Haberler Ekonomi Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL'lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!

Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL'lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!

Ürünlere ve diğer hizmet başlıklarına gelen zamlardan sonra nakit ihtiyacı artan vatandaşlara, kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

takvim.com.tr
14.05.2022 09:18 - Son Güncelleme: 14.05.2022 09:18
Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!

Piyasaların yukarı yönlü hareketlerinin günden güne hız kazanması, gündelik hayat şartlarının da ekonomik anlamda ağırlaşmasına sebep oldu. İhtiyaçlarını karşılayabilmek adına yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Kamu bankaları oluşan nakit taleplerine, uygun faiz oranları ile karşılık verdi.

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Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!

10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Ziraat Bankası'na Aylık Ne Kadar Öderim?

Türkiye'nin önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde artan ürün ve hizmet fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.

Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!

Oluşan nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıklayan banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,94 olarak belirledi.

Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!

Bu veriler ışığında çekilecek olan 10 bin TL'lik kredinin aylık geri ödemesi, 413,29 TL olarak hesaplandı.

Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı!

10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Vakıfbank'a Aylık Ne Kadar Öderim?

Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ve elde ettiği başarılar sayesinde bankacılık gündeminin önemli isimlerinden birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.

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