Kıdem tazminatında fazla mesai hesabı! Çalışan herkesi ilgilendiren detay...
Kıdem tazminatı işçilerin en büyük güvenceleri arasında yer alıyor. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden ya da haksız nedenle işten kovulan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor. İşçinin alacağı kıdem tazminatı, kazandığı son ücret üzerinden hesaplanıyor. Ücretin yanı sıra işçiye çalıştığı dönemde sağlanan para ya da para ile ölçülmesi mümkün olan diğer menfaatler de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor. Peki fazla mesai ücreti de kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilir mi? İşte detaylar...
İş ilişkisinin sona ermesinin belki de en önemli sonucu işçinin kıdem tazminatını alma ihtimalinin doğmasıdır. Yıllardır tartışılan bu tazminat, İş Kanunu'nun 14. maddesince, asgari bir yıl çalışmış işçilere sözleşmelerinin belirli durumlarda ve belirli şekillerde sona ermesi halinde ödenmesi gereken paradır.
Kanun bu tazminatın işçinin son ücreti üzerinden hesaplanacağını belirtmekte fakat bu ücretin geniş anlamda ücret olduğunu vurgulamaktadır. Doğrudan verilen ücretin yanında işçiye sağlanmış para ve para ile ölçülmesi mümkün diğer menfaatlerin de tazminatın hesabında dikkate alınacağı ortaya çıkmaktadır.
ARIZİ OLMAYAN ÖDEMELER
Milliyet'in haberine göre kıdem tazminatının hesabında her tür menfaat hesaba dahil edilmemekte ancak devamlı sağlanan, arızi nitelikte olmayan ve ayrılma tarihinde işçinin hak kazandığı menfaatler doğrudan verilen ücrete eklenmektedir.
Yargıtay'a göre yıllardır ödenen ikramiye uygulaması işten ayrılma tarihinden önce ortadan kaldırıldıysa kıdem tazminatına esas ücrete eklenmeyecektir. Yüksek Mahkeme'ye göre işçinin işyerinde işini yapmak üzere verdiği iş elbiselerinin bedeli kıdem tazminatına yansıtılmayacaktır.