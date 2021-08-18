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ŞOK'a okul malzemeleri geldi mi? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde!

Okullar 6 Eylül'de yüzyüze eğitime başlayacak ve milyonlarca öğrenci ŞOK'a okul malzemeleri geldi mi? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. En çok ziyaret edilen marketler zincirlerine okul ürünleri gelmeye başladı ve tükenmeden almak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde 18 Ağustos yani bugün satışa sunulan ürünler 14 Eylül'e kadar satışta olacak.

18.08.2021 00:15 - Son Güncelleme: 18.08.2021 00:15
ŞOK’a okul malzemeleri geldi mi? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor ve yayınlanınca kampanyalar detaylıca inceleniyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi heyecanla bekleyişe başlamışken okul ihtiyaçlarını da yavaş yavaş hazır ediyor. Peki ŞOK'a okul malzemeleri geldi mi? Güncel ŞOK kataloğundaki kırtasiye ürünlerini haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

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ŞOK’a okul malzemeleri geldi mi? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde!

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ŞOK’a okul malzemeleri geldi mi? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde!

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ŞOK’a okul malzemeleri geldi mi? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde!

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Kalem 5'li
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2 Siyah,
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ŞOK’a okul malzemeleri geldi mi? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde!

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