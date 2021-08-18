ŞOK’a okul malzemeleri geldi mi? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çeşitli kırtasiye malzemeleri büyük indirimde!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor ve yayınlanınca kampanyalar detaylıca inceleniyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi heyecanla bekleyişe başlamışken okul ihtiyaçlarını da yavaş yavaş hazır ediyor. Peki ŞOK'a okul malzemeleri geldi mi? Güncel ŞOK kataloğundaki kırtasiye ürünlerini haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.