Altın fiyatları son dakika koptu geliyor zincirlerini kırdı! Yatırımcılar derin nefes aldı! 22 ayar 18 gram bilezik çeyrek yarım tam altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika: En kıymetli madenler arasında kendini gösteren altın, bilhassa düğün sezonlarında kişilerin takı olarak satın almasından kaynaklı fiyatları açısından son derece araştırılıyor. Altın fiyatları, son dönemde ortaya gelen düşüşle eş güdümlü 481 TL civarına kadar düşüş göstermişti. Fakat; yükseliş geldi. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 482 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1772 dolar civarında bulunuyor. Altın yatırımcıları, Çin'de delta varyantından kaynaklı olabilecek ekonomik yavaşlamaya odaklanırken Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günü yapacağı Town Hall toplantısında varlık alımı azaltımı takvimiyle ilgili vereceği mesajları takip edecek.
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken, altın sonucunda zincirlerini kırarak yükseliş modunu açmayı başardı. Bu vesileyle adeta ecel teri döken yatırımcılar derin bir soluk almış oldu. Altın fiyatlarında son senesinin en süratli değişimi 2021 senesinde yaşandı. Bu değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar da 18 Ağustos altın fiyatlarında son hali merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar?
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 487 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 485 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 488,39 lira seviyesini, en düşük ise 482,88 lira seviyesini gördü.
Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 14.23 itibarıyla yüzde 0.96 oranında düşüşle 482.75 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 285 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN ÖNEMLİ ALIM FIRSATLARI VEREBİLİR
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçtiğimiz hafta kapanışında yükseliş yönünde 1766 dolar seviyesini test eden ons altın, yeni haftaya başlarken ilk saatlerde ABD dolarının güçlü bir seyir içerisinde olmasının karşısında hafta başındaki ilk saatlerde yeniden baskı altında.