Altın fiyatları son dakika koptu geliyor zincirlerini kırdı! Yatırımcılar derin nefes aldı! 22 ayar 18 gram bilezik çeyrek yarım tam altın fiyatı

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken, altın sonucunda zincirlerini kırarak yükseliş modunu açmayı başardı. Bu vesileyle adeta ecel teri döken yatırımcılar derin bir soluk almış oldu. Altın fiyatlarında son senesinin en süratli değişimi 2021 senesinde yaşandı. Bu değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar da 18 Ağustos altın fiyatlarında son hali merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar?