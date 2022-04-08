KDV indirimi + Ramazan indirimi + Hafta sonu indirimi! ŞOK’ta indirim şöleni başladı! Fiyatları tek tek düştü! Ayçiçek yağı, çay...

ŞOK marketlerinin merakla beklenen yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda KDV indirimi yapılan ürünler, Ramazana özel yapılan indirimler ve her hafta olduğu gibi hafta sonlarına denk gelen güncel aktüel ürünler vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Alışverişe çıkmaya hazırlanan binlerce kişi zincir marketlerin kataloğunu tek tek inceliyor. ŞOK'un 'ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI' ve 'ŞOK'TA HAFTANIN FIRSATLARI' başlığı ile paylaştığı kataloğa haberimizde yer verdik. İşte fiyatı düşen ürünler....