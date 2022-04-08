Aktüel kataloğu yayında! A101’de dev kampanya! Soğan, patates fiyatları düştü! 35 TL bile değil! Çeyiz alışverişi başladı! Yeni haftada...

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte zincir marketlerin aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle A101 marketlerinde indirime giren ürünler merak ediliyor. Bu hafta sonunu da kapsayan yepyeni indirimli ürünler raflardaki yerini almaya başladı. Vatandaşlar ister teknolojik alet alsın, ister çeyiz alışverişi yapsın, ister odasını yenilesin isterse de gıda alışverişi yapsın tüm ihtiyaç ürünleri indirimli halleriyle yer alıyor. İşte diğer marketleri geride bırakan A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!