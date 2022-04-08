Aktüel kataloğu yayında! A101'de dev kampanya! Soğan, patates fiyatları düştü! 35 TL bile değil! Çeyiz alışverişi başladı! Yeni haftada...
A101'in aktüel ürünleri güncel haliyle yayımlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar özellikle Ramazan ayında sofralarını donatmak için leziz yemekler yapıyor. Bu Ramazan'da A101 de harekete geçti ve bir çok üründe indirim uyguladı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimli? Teknolojik aletlerden gıdaya, giyimden bebek ihtiyaçlarına envai çeşit üründe büyük indirimler yapıldı. Muratbey Sürmeli Beyaz Peynir 700 G 34,95'e düştü. Soğan, patates ve mevyede de fiyatlar indi. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
08.04.2022 16:19 - Son Güncelleme: 08.04.2022 16:19
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte zincir marketlerin aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle A101 marketlerinde indirime giren ürünler merak ediliyor. Bu hafta sonunu da kapsayan yepyeni indirimli ürünler raflardaki yerini almaya başladı. Vatandaşlar ister teknolojik alet alsın, ister çeyiz alışverişi yapsın, ister odasını yenilesin isterse de gıda alışverişi yapsın tüm ihtiyaç ürünleri indirimli halleriyle yer alıyor. İşte diğer marketleri geride bırakan A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!