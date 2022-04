Tarım Kredi Marketleri yine yaptı yapacağını! Dev indirim çılgınlığı! Ucuz et satış listesi ve güncel aktüel kataloğu yayımlandı! 6,75 TL’den...

Tarım Kredi Marketleri taptaze kampanyasını duyurdu. Manav reyonundaki indirimli fiyatlar dikkat çekti. Yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin ''Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.'' sözlerinin ardından Tarım Kredi Marketlerindeki et fiyatları merak konusu oldu. İşte Ucuz et satış listesi ve güncel aktüel kataloğu...