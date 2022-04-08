Tarım Kredi Marketleri yine yaptı yapacağını! Dev indirim çılgınlığı! Ucuz et satış listesi ve güncel aktüel kataloğu yayımlandı! 6,75 TL'den...
Tarım Kredi Marketleri yine yaptı yapacağını! 81 ildeki bir çok ilçede bulunan zincir marketlerinde bu hafta raflarda indirimli fiyatlarıyla yerini alan ürünler belli oldu. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda özellikle manav ürünleri dikkat çekti. Tarım Kredi Marketlerinin dev kampanyası 10 Nisan'a kadar sürecek. Hafta sonunun da dahil edildiği kampanyada yok yok! Limon ve portakal, 6,75 TL'den, salatalık 13,50 TL'den, paket mantar 11,50 TL'den satılmaya başlandı. Ayrıca Ramazan Ayı boyunca Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı yapılmaya başlandı.
Tarım Kredi Marketleri taptaze kampanyasını duyurdu. Manav reyonundaki indirimli fiyatlar dikkat çekti. Yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin ''Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.'' sözlerinin ardından Tarım Kredi Marketlerindeki et fiyatları merak konusu oldu. İşte Ucuz et satış listesi ve güncel aktüel kataloğu...
Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim çılgınlığı başladı. Et ve Süt Kurumu dana kıyma ve dana kuşbaşı kooperatif markette! Satın alabileceğiniz mağazalara görseldeki iller listesinden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLERİNDE GÜNCEL KAMPANYA: AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı." dedi.