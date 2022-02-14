KDV düştü her şey fazladan indirime girdi! BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..

Gıda ürünlerinde KDV oranlarının aşağı çekilmesinin ardından zincir marketler de harekete geçti. Milyonlarca kişi marketlerdeki fiyat artışlarından rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerindeki KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Ardından da karar resmi gazetede yayınlandı. BİM hemen bir duyuru yayınlayarak güncel KDV oranlarının 14 Şubat ile raflarındaki ürünlere yansıttıklarını müjdeledi. İşte güncel BİM ve ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu...