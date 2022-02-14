KDV düştü her şey fazladan indirime girdi! BİM ve ŞOK yeni haftada indirimlerini tek tek yayınladı! 30 TL altına düştü! En ucuz ürünler..
KDV düştü tüm gıda ürünlerinde indirimler başlıyor. Vatandaşların beklediği indirim açıklaması ilk olarak BİM'den geldi. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başında gelen BİM'den yapılan açıklamada ''Resmi Gazete'de yayınlanan gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat itibari ile raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız. Ayrıca bir çok ürünümüzde belirtilen oranın üzerinde indirim uygulanmıştır'' denildi. İşte yeni haftada BİM ve ŞOK marketlerinin güncel altüel ürünler kataloğu...
14.02.2022 10:02
- Son Güncelleme: 14.02.2022 10:04
Gıda ürünlerinde KDV oranlarının aşağı çekilmesinin ardından zincir marketler de harekete geçti. Milyonlarca kişi marketlerdeki fiyat artışlarından rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerindeki KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Ardından da karar resmi gazetede yayınlandı. BİM hemen bir duyuru yayınlayarak güncel KDV oranlarının 14 Şubat ile raflarındaki ürünlere yansıttıklarını müjdeledi. İşte güncel BİM ve ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu...