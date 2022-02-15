A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! %25-%30 indirim raflarda! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

BİRÇOK ÜRÜNDE FİYAT DÜŞÜŞÜ SAĞLAYACAK İNDİRİM

Temel gıda maddelerini kapsamasının yanında beyaz et, kırmızı et ve çocuk maması gibi ekstra olarak da birçok üründe uygulanacak olan KDV indirimi sonrasında gerekeni yapmayanlar için ise yaptırımlar geliyor.