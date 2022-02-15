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Haberler Ekonomi A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! %25-%30 indirim raflarda! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! %25-%30 indirim raflarda! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

Market alışverişlerinde indirim bekleyenler zincir marketlere odaklandı. 14 Şubat ayçiçek yağı, un, çay, şeker, süt fiyatlarını merak edenler alışveriş listesini oluşturup markete doğru yol alacaklar. Gıdada yüzde 1'e indirilen KDV kararının ayrıntıları netleşti ve bugün yürürlüğe giriyor. BİM tarafından beklenen duyuru geldi. İşte 14 Şubat güncel A101, BİM, ŞOK, Migros ayçiçek yağı, çay, şeker, süt yumurta, peynir, bebek maması fiyatları!

15.02.2022 09:45 - Son Güncelleme: 15.02.2022 09:45
%25-%30 indirim raflarda! A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

KDV indirimi kapsamında güncel fiyatlar büyük bir merakla araştırılıyor. Gıdada yüzde 1'e indirilen KDV kararının ayrıntıları netleşti. Fiyatlara bugün yansıyacağı belirtilen ürünler arasında bakliyat, beyaz ve kırmızı et ile bebek maması da bulunuyor. Eğer indirimleri fiyatlara yansıtmayan market olursa ağır yaptırım uygulanacağı belirtildi. Alışveriş listesini oluşturanlar A101, BİM, ŞOK, Migros'ta güncel gıda fiyatlarını merak edip araştırıyor. Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. İşte 14 Şubat güncel A101, BİM, ŞOK, Migros ayçiçek yağı, çay, şeker, süt yumurta, peynir, bebek maması fiyatları!

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%25-%30 indirim raflarda! A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti.

%25-%30 indirim raflarda! A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

BİRÇOK ÜRÜNDE FİYAT DÜŞÜŞÜ SAĞLAYACAK İNDİRİM

Temel gıda maddelerini kapsamasının yanında beyaz et, kırmızı et ve çocuk maması gibi ekstra olarak da birçok üründe uygulanacak olan KDV indirimi sonrasında gerekeni yapmayanlar için ise yaptırımlar geliyor.

%25-%30 indirim raflarda! A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

ÇAYDAN, PEYNİRE, ETTEN SIVI YAĞA BİRÇOK ÜRÜNDE FİYATLAR DÜŞECEK

Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

%25-%30 indirim raflarda! A101, BİM, ŞOK, Migros az önce açıkladı, fiyatı 12,75 liraya düştü! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, peynir, şeker...

İşte BİM tarafından bugün gıda fiyatları hakkında yapılan açıklama;

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