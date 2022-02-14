Resmi Gazete’de yayımlandı! YUVAM hesabında o vergi sıfırlandı! Stopaj nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.