Katar, Kanada ve Finlandiya'dan acil işçi alım müjdesi! 4.000 dolar maaşla bu sektörlere alım var. Vasıflı-vasıfsız tüm herkes başvuru yapabilir. Maaşlar en az 17.100 TL'den başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alımı olacak. Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade ediliyor. Şimdi başvuruya dair bilgiler merakla araştırılıyor.