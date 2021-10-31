16 sene sakladı değeri birken bin oldu! Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek!
Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu. İki yıllık süreçte hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. İnternet sitelerinde yer alan haberlerle birlikte binlerce kişi cüzdanında bu paraların olup olmadığı için cüzdanını kontrol ediyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören ya da basım hatasını fark eden vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler için satışa sunuyor. Bunun son örneklerinden birisi de Tokat'tan. İşte haberin detayı...
Tedavülde olan ya da tedavülden kalkmış paralarda basım hataları olabilmektedir. Bu parada hata yok deyip geçen şaşıracak. Özellikle son 2 senedir birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak anlatılan bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. Koleksiyonerler bu paraların hatalı basım değil tek sıfırın zaman içinde silmiş olduğu ifade etse de insanoğlu bu paraların herhangi bir değerinin olup olmadığı mevzusunda merak sürüyor.
Parayı 16 yıldır kasasında saklayan vatandaş, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.
Önce müşterisinden parayı değiştirmesini istedi. Müşterinin, "Onu, Siz bankadan değiştirirsiniz" cevabı üzerine kabul etti.