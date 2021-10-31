16 sene sakladı değeri birken bin oldu! Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek!

Tedavülde olan ya da tedavülden kalkmış paralarda basım hataları olabilmektedir. Bu parada hata yok deyip geçen şaşıracak. Özellikle son 2 senedir birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak anlatılan bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. Koleksiyonerler bu paraların hatalı basım değil tek sıfırın zaman içinde silmiş olduğu ifade etse de insanoğlu bu paraların herhangi bir değerinin olup olmadığı mevzusunda merak sürüyor.