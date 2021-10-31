Ceplerde şenlik havası estirecek gelişme! 24.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? Bankalar teklifleri yeniledi gözler kamaştı!

Bankalar teklifleri yeniledi. Ceplerde şenlik havası estirecek gelişme yaşandı. Haftanın ilk gününde üç kamu bankası faiz oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı ve hemen sonrasında bankada para birikimi olanlar gözlerini mevduat faizlerindeki son duruma çevirdi. 1 milyon TL altı çekilecek konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a indi. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32 günlük 20.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağı bankada parası olanlar tarafından merak edilmektedir. Mevduat hesabında para birikimi olanlar banka mevduat faizlerindeki son rakamlara odaklandı.