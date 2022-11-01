Kasım ayı geldi! İş arayan vatandaşlar İŞKUR'a koşuyor! BİM, Şok ve A101 aylık en az 5.500 TL maaşla reyon görevlisi ve kasiyer alıyor
İŞKUR bağlamında konuyla alakalı açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. İŞKUR gelecek vakit dilimi içerisinde kadroların genişletileceğini duyurdu. Geniş kadrolar dahilinde vatandaşlar süratli bir şekilde avantajlı bir hizmet deneyimine erişebilecekler. İş arayanları yakından ilgilendiren bu haber son günlerin en çok ilgi gören haberleri arasında yer alıyor.
İŞKUR'dan son dakika açıklaması yapıldı. İŞKUR bağlamında yapılan açıklamada çok sayıda vatandaşa iş olanağı sunuluyor. İŞKUR başta BİM, Şok ve A101 olmak üzere 5.500 TL maaş ile kasiyer alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kasiyer alımının yakın bir vakit dilimi içerisinde ilan edilecek olan bölgelerde yapılması bekleniyor.
En az 5.500 TL maaş sunuluyor!
5.500 TL maaş tutarıyla kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapan İŞKUR son senelerde gerçekleştirmiş bulunduğu iş imkanlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. İ
İŞKUR doğrultusundan belirtiler verilerde 5.500 TL fiyat bandında maaş ile kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapılacak.
İş arayan vatandaşlar için bu imkanlar geniş standartlar dahilinde yeni imkanlar olarak ön plana çıkıyor. 5.500 TL maaş ile çalışmak isteyenlere İŞKUR internet sitesi üzerinden basit ve süratli bir şekilde müracaat yapabilme olanaklarına sahip oluyorlar.