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Haberler Ekonomi EYT'lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

EYT'lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

EYT hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın heyecanla beklediği düzenlemede sona yaklaşıldı. Bakan Bilgin, merakla beklenen yasa için Aralık ayını işaret etti. Kasım ayına girilmesiyle Türkiye 2022'nin son 2 ayında gelecek düzenlemelere dikkat kesildi. EYT için eksik primi olanlar ve staj yapanlar düzenlemeden nasıl yararlanacaklarını araştırıyor. İşte EYT'de son durum ve merak edilen sorular ve cevapları!

takvim.com.tr
01.11.2022 11:46 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:46
EYT’lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

Yaşanan son gelişmelerin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş açıklamaları yakından takip ederken gözlerini Aralık ayına dikti. Düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e sevk edilerek, Ocak'tan itibaren uygulamaya alınması planlanıyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanacak? Prim eksiği olanlar ne yapacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenlemede sona yaklaşıldı.

EYT’lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

Düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e sevk edilerek, Ocak'tan itibaren uygulamaya alınması planlanıyor.

EYT’lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara yönelik düzenlemeyle kimin, hangi şartlarla emekli olacağı bilinmiyor ama yeterli primi olmayanlar bunları tamamlamanın peşine düştü.

EYT’lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

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