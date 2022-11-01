EYT’lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...

Yaşanan son gelişmelerin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş açıklamaları yakından takip ederken gözlerini Aralık ayına dikti. Düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e sevk edilerek, Ocak'tan itibaren uygulamaya alınması planlanıyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanacak? Prim eksiği olanlar ne yapacak? İşte merak edilenler...