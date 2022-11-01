EYT'lilere Aralık bileti çıktı! 39-42-45 milimetrik yaş TABLOSU! 1991-1992-1993-1995-1999 sigortalılara EYT piyangosu vurdu! Staj, çıraklık...
EYT hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın heyecanla beklediği düzenlemede sona yaklaşıldı. Bakan Bilgin, merakla beklenen yasa için Aralık ayını işaret etti. Kasım ayına girilmesiyle Türkiye 2022'nin son 2 ayında gelecek düzenlemelere dikkat kesildi. EYT için eksik primi olanlar ve staj yapanlar düzenlemeden nasıl yararlanacaklarını araştırıyor. İşte EYT'de son durum ve merak edilen sorular ve cevapları!
01.11.2022 11:46 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:46
Yaşanan son gelişmelerin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş açıklamaları yakından takip ederken gözlerini Aralık ayına dikti. Düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e sevk edilerek, Ocak'tan itibaren uygulamaya alınması planlanıyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT'den kimler yararlanacak? Prim eksiği olanlar ne yapacak? İşte merak edilenler...