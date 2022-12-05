Kasım ayı ENFLASYON oranı SON ZİLİ ÇALDI! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! 2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %84,39, AYLIK %2,88 OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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