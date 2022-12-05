Kasım ayı ENFLASYON oranı SON ZİLİ ÇALDI! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! 2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...
Kaısm ayı enflasyon oranı milyonlarca çalışan ve emekli tarafından merak ediliyor. TUİK tarafından açıklanacak olan oranın ardından 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayı enflasyon rakamlarında açıklanan enflasyon oranı 10,45 olarak açıklanmasıyla birlikte kasım ayı sonrası yeni enflasyon oranının ne olacağı merak ediliyor. İşte TUİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ve bu orana göre zamlı maaş hesabı...
05.12.2022 10:08 - Son Güncelleme: 05.12.2022 10:28
6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.