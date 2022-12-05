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Haberler Ekonomi Ve AÇIKLANDI! 5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?

Ve AÇIKLANDI! 5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?

Kasım ayı enflasyon oranı 2022 yıl sonu öncesi son aylık oran olarak TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücret enflasyon hesaplaması, memur ve emekli zammı hesaplamaları ile kira artış oranı için kritik öneme sahip olan 2022 Kasım ayı enflasyon oranı açıklanma saati öncesi geri sayım sürüyor. İşte Kasım ayı enflasyon oranı hesaplama ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
05.12.2022 10:03 - Son Güncelleme: 05.12.2022 10:18
5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?

Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?

KASIM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

TÜİK 2022 Kasım ayı ENFLASYON rakamlarını açıkladı!

5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00–33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00–40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89'unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11'inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,58'inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 16,13'ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?

ENFLASYON ORANI KASIM AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayı 2022 enflasyon oranı 5 Aralık 2022 Pazartesi bugün saat 10.00'da açıklanacak.

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