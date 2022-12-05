Ve AÇIKLANDI! 5 Aralık 2022 TÜİK TEFE TÜFE kasım ayı enflasyonu kaç oldu? KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA || 2023 ENFLASYON FARKI ne kadar?
Kasım ayı enflasyon oranı 2022 yıl sonu öncesi son aylık oran olarak TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücret enflasyon hesaplaması, memur ve emekli zammı hesaplamaları ile kira artış oranı için kritik öneme sahip olan 2022 Kasım ayı enflasyon oranı açıklanma saati öncesi geri sayım sürüyor. İşte Kasım ayı enflasyon oranı hesaplama ve konu hakkında merak edilenler...
KASIM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00–33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00–40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89'unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11'inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,58'inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 16,13'ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.