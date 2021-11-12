Kasım ayı en düşük faizli ev kredisi veren bankalar belli oldu! 3 bankadan müjde: 330 bin TL’lik evi 30 bin TL ile...

Kasım ayı en düşük faizli ev kredisi veren bankalar belli oldu. 3 bankadan bomba gibi açıklama geldi. Ev almak isteyip en uygun konut kredisi veren bankaları araştıranlara güzel haber duyuruldu. 120 ay vadeli konut kredisi duyurusu yapan bankalar müşterilerine sadece 30 bin TL peşinat karşılığında 330 bin TL'lik ev vadediyor. Kış henüz gelmemişken söz konusu bu 3 bankanın duyurusuna kulak verin! İşte detaylar...