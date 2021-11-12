15 Kasım’da ilk ara tatil başlıyor! Ara tatilde öğrenciler ne yapmalı? Hem gezin hem öğrenin: Çikolata Müzesi, Teknoloji Müzesi, Barış Manço Müzesi...

MEB'in yayınladığı tatil takvimine göre 15-19 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak. Ancak hafta sonları da araya girince öğrencilerin tatil süresi 9 güne çıkıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bu tarihlerde derslere ara verecek. Pek çok aile çocuklarını ara tatilde gezip görüp bir şeyler öğrenebileceği güzel yerlere götürmek istiyor. Peki ara tatilde öğrenciler ne yapmalı, nerelere gitmeli? İşte dolu dolu bir ara tatil geçirmek isteyenlerin gidebileceği o muhteşem yerler...