15 Kasım'da ilk ara tatil başlıyor! Ara tatilde öğrenciler ne yapmalı? Hem gezin hem öğrenin: Çikolata Müzesi, Teknoloji Müzesi, Barış Manço Müzesi...
Milyonlarca öğrenci kasım ayında 9 günlük tatil sürecine girmeye hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk ara tatilin 15 Kasım'da başlayacağını duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonlarının da birleşmesiyle tam 9 gün tatil yapacak. 22 Kasım'da da yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam edecek. Veliler bu ara tatilde çocuklarını gezdirebileceği yerleri araştırıyor. Hem bilgi hem eğlencenin bir arada olduğu bir çok müze bulunuyor. Çikolata Müzesi, Teknoloji Müzesi, Barış Manço Müzesi ve daha neler neler! İşte öğrencilerin hem gezip hem öğrenebilecekleri yerler...
12.11.2021 16:45
- Son Güncelleme: 12.11.2021 16:45
MEB'in yayınladığı tatil takvimine göre 15-19 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak. Ancak hafta sonları da araya girince öğrencilerin tatil süresi 9 güne çıkıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bu tarihlerde derslere ara verecek. Pek çok aile çocuklarını ara tatilde gezip görüp bir şeyler öğrenebileceği güzel yerlere götürmek istiyor. Peki ara tatilde öğrenciler ne yapmalı, nerelere gitmeli? İşte dolu dolu bir ara tatil geçirmek isteyenlerin gidebileceği o muhteşem yerler...