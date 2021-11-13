Hemen emekli olabilirsiniz! Birçok kişi bilmiyor! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

Emeklilik hesaplaması yapan kadınlara erken emeklilik müjdesi geldi. Çocuk sahibi olan anneler 6 yıl erken emekli olabilecek. Nasıl mı hemen anlatalım! Emeklilik için hesaplama yapılırken pek çok etmeni göz önünde bulundurmak gerekiyor. Erken emeklilik herkese nasip olmuyor. Kadınlar bu konuda çok şanslı. Çünkü anne olmaları durumunda eksik günlerini doğum borçlanması yaparak erken emeklilik fırsatını yakalayabiliyorlar. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...