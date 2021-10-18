Karşılıksız 460 bin TL para desteği! 4 sene boyunca hesaplara yatacak! Şartlar tek tek açıklandı! Yapmanız gereken tek şey... Bakanlık tarafınca tek tek açıklandı. Tam 460 bin TL destek sağlanacağı duyuruldu. Yurt dışına açılmak isteyenlerin desteklendiği projede yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Bu büyük fırsattan yararlanmak isteyenler başvuru işlemleri ve şartları konusunda gerekli bilgileri araştırmaya başladı. 4 yıl boyunca ödenecek destek yıllık olarak 50 bin dolar doğrusu 460 bin TL'ye tekabül ediyor.