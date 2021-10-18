Karşılıksız 460 bin TL para desteği! 4 sene boyunca hesaplara yatacak! Şartlar tek tek açıklandı! Yapmanız gereken tek şey...
Ticaret Bakanlığı tarafından tek tek açıklandı. Tam 460 bin TL destek sağlanacağı duyuruldu. Yurt dışına açılmak isteyenlerin desteklendiği projede yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Bu devasa fırsatı kaçırmak istemeyenler başvuru detayları ve şartları konusunda gerekli bilgileri araştırmaya başladı. 4 yıl boyunca ödenecek destek yıllık olarak 50 bin dolar yani 460 bin TL'yi buluyor. Peki, geri ödemesiz 460 bin TL hibe desteği nasıl alınır? 460 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler!
Karşılıksız 460 bin TL para desteği! 4 sene boyunca hesaplara yatacak! Şartlar tek tek açıklandı! Yapmanız gereken tek şey... Bakanlık tarafınca tek tek açıklandı. Tam 460 bin TL destek sağlanacağı duyuruldu. Yurt dışına açılmak isteyenlerin desteklendiği projede yüzde yüz geri ödemesiz nakit para verilecek. Bu büyük fırsattan yararlanmak isteyenler başvuru işlemleri ve şartları konusunda gerekli bilgileri araştırmaya başladı. 4 yıl boyunca ödenecek destek yıllık olarak 50 bin dolar doğrusu 460 bin TL'ye tekabül ediyor.
Ülkemizde girişimciler için türlü destekler devreye giriyor. İş kurmak, işini geliştirmek, markalaşmak, dışa açılmak, yurt dışında büyümek isteyenler çeşitli finansman desteklerinden faydalanıyor.
Ticaret Bakanlığı, markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bir bölümünü karşılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 50 bin dolara kadar sağlanan destek için ise bazı şartlar bulunuyor.