O tarihte 2. el otomobiller... İkinci el araba almak isteyenler sakın beklemeyin: Vatandaşın beklediği açıklama yapıldı!
Türkiye'de döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle araba alabilmek isteyen vatandaşlar sık sık fiyat incelemesi yapıyorlar. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın yükselen döviz kurları ve yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanacağını söyledi. Ayrıca ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmedi. Aldıkları araçların normal şartlarda 5 gün içinde satıldığını fakat son dönemlerde ikinci el otomobillerinin 7 aydır satılmayı beklediğini söyleyen Bağcılar'da bulunan bir ikinci el otomobil satıcısı Nihat Garip, "Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Eskiden olsa 5 günde sattığımız ikinci el araçları şuan 7 aydır satmaya çalışıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor" dedi.
Döviz kurlarındaki artışın araba fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Söz hususu artış anında araba fiyatlarına yansımadı. Fakat önümüzdeki zamanlarda araba fiyatlarına zam beklenildiği öğrenildi. Fiyatları anormal şekilde yükselen ikinci el otomobiller alıcı bulamıyor. İkinci el oto satıcıları çok lüks vasıtalardaki satışların da durma noktasında olduğunu ve normalde 5 gün içerisinde satılan vasıtalar 7 aydır galerilerde beklediği öğrenildi. Öte yandan satıcılar ÖTV indirimine rağmen, gelişen günlerde ikinci el araba fiyatlarının daha da artacağını öngörüyor.
Ay sonu geldiğinde zam kaçınılmaz oluyor
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Genel Koordinatörü Dr.Hayri Erce de, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Erce markaların kur artışını fiyatlara hemen yansıtmadığını söylediği açıklamasında," Ay sonu geldiğinde, kurdaki yükselişle artan maliyetler katlanılamaz seviyeye geldiğinde, zam da kaçınılmaz oluyor. Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, markalar o günkü stratejisi, stoğu ve pazar payı hedefine bağlı olarak farklı oranlarda fiyatları güncelliyor" ifadelerini kullandı.